Хоули молчит, фанаты шепчутся, интернет гудит: когда 2 сезон «Чужого: Земля» и чем он удивит зрителей

Откуда в фильме «Август» у немецкого агента редкий «Браунинг»? Зрители не поверили глазам

Считаете «Король Талсы» образцом криминальной драмы? Эти три сериала могут легко отвоевать такой статус

Новый «Барбигеймер» на подходе: легендарный мульт уложит «Майнкрафт в кино 2» на лопатки - в РФ у Момоа нет и шанса

Козья шерсть на лице и свобода после трех схваток: Голливуду пора «забить» на «Гладиатора» - он блекнет на фоне быта обычных римлянок

Четверть миллиарда на один фильм: рекорд самого дорогого проекта Нолана до сих пор не побит — даже «Одиссея» стоит столько же

Совсем не так, как у Netflix: чем закончилась манга «Алиса в Пограничье» — одно отличие сыграло с 3-м сезоном злую шутку

Толкин бы сказал — слишком по-голливудски: Джексон сделал «Хоббита» взрослым, но за этот момент в финале его ругают

НТВ готовит подарок фанатам «Невского»: новый детектив о питерских буднях – премьера уже 13 октября

Они — мастхев на 31 октября: лучшие классические ужастики, которые стали культовым кино