Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Аммар Хадж Ахмад
Ammar Haj Ahmad
Киноафиша
Персоны
Аммар Хадж Ахмад
Аммар Хадж Ахмад
Ammar Haj Ahmad
Популярные фильмы
6.9
Письма из Багдада
(2016)
0.0
Мегрэ
(2025)
Фильмография Аммар Хадж Ахмад
Жанр
Все
Детектив
Документальный
Драма
Криминал
Год
Все
2025
2016
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актер
2
Мегрэ
драма, криминал, детектив
2025, США
6.9
Письма из Багдада
Letters from Baghdad
документальный
2016, США / Великобритания / Франция
Даже если захочет, Amazon не сможет так просто закрыть сериал «Кольца власти»: наследники Толкина выдвинули одно условие
Это вам не проходняк: 7 свежих российских военных драм, которые оказались мощнее блокбастеров
Самый мерзкий хоррор 2025 года оказался метафорой отношений: разбираем с психологом смысл «Одного целого»
«У вас мозги закипят и вытекут»: Татум не мог и представить, какое безумие подготовили братья Руссо в «Мстители: Судный день»
«Офис» скрестили с «Великолепным веком»: сериал «1670» — лучшая историческая комедия Netflix среди унылых драм последних лет
Драма и поток сознания в одном флаконе: российский автор, которого практически невозможно экранизировать
На операх и врачах свет клином не сошелся: Никита Панфилов опять играет бюджетника в сериале НТВ
«Вы, люди, такие странные»: Лилу в «Пятом элементе» лишь маскировалась под человека — факты подтверждают
Нежить наносит ответный удар: на шокирующий финал «Марвел Зомби» создателей мульта вдохновили «Звездные войны»
Рейтинг 82% на RT и звание хита: лучший сериал Джейсона Бейтмана на Netflix — это вовсе не «Чёрный кролик»
Бран не король, а Арья не избранная: шесть лет спустя финал «Игры престолов» смотрится еще более нелепо
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667