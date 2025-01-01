Меню
Персоны
Уильям Олдройд
Награды
Награды и номинации Уильяма Олдройда
William Oldroyd
Награды
Награды и номинации Уильяма Олдройда
BAFTA 2018
Лучший британский фильм
Номинант
Лучший британский фильм
Номинант
Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer
Номинант
Сандэнс 2014
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2016
Премия "Платформа"
Номинант
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
