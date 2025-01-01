Меню
Кристиан Риверс
Награды
Награды и номинации Кристиана Риверса
Christian Rivers
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Кристиана Риверса
Оскар 2006
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
