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Най Ан Nai An
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Най Ан

Nai An

Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Массаж вслепую 7.3
Массаж вслепую (2014)
Летний дворец 7.1
Летний дворец (2006)
Старый камень 6.9
Старый камень (2016)

Фильмография Най Ан

Игра теней 6.6
Игра теней Feng zhong you duo yu zuo de yun / The Shadow Play
драма, триллер 2018, Китай
Старый камень 6.9
Старый камень Lao shi
драма, триллер 2016, Китай / Канада
Массаж вслепую 7.3
Массаж вслепую Tui na
драма 2014, Китай / Франция
Весенняя лихорадка 6.3
Весенняя лихорадка Chun feng chen zui de ye wan / Spring Fever
драма 2009, Китай
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Летний дворец 7.1
Летний дворец Summer Palace
драма, мелодрама 2006, Китай / Франция
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