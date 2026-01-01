Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники»
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Фильмография
Най Ан
Nai An
Киноафиша
Персоны
Най Ан
Най Ан
Nai An
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.3
Массаж вслепую
(2014)
7.1
Летний дворец
(2006)
6.9
Старый камень
(2016)
Фильмография Най Ан
6.6
Игра теней
Feng zhong you duo yu zuo de yun / The Shadow Play
драма, триллер
2018, Китай
6.9
Старый камень
Lao shi
драма, триллер
2016, Китай / Канада
7.3
Массаж вслепую
Tui na
драма
2014, Китай / Франция
6.3
Весенняя лихорадка
Chun feng chen zui de ye wan / Spring Fever
драма
2009, Китай
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7.1
Летний дворец
Summer Palace
драма, мелодрама
2006, Китай / Франция
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