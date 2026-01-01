Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
О персоне
Фильмография
Маринос Картиккис
Marinos Kartikkis
Персоны
Персоны
Маринос Картиккис
Маринос Картиккис
Marinos Kartikkis
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.7
Член семьи
(2015)
6.9
Мед и вино
(2006)
Фильмография Маринос Картиккис
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2015
2006
Все
2
Фильмы
2
Актриса
1
Продюсер
2
Режиссер
2
Сценарист
2
7.7
Член семьи
Melos Ikogenias / Family Member
драма
2015, Кипр
6.9
Мед и вино
Meli kai krasi
драма
2006, Кипр
