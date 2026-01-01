Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Надежда Жилинская
Nadezhda Zhilinskaya
Киноафиша
Персоны
Надежда Жилинская
Надежда Жилинская
Nadezhda Zhilinskaya
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.9
Соленый пес
(1973)
Фильмография Надежда Жилинская
6.9
Соленый пес
Solyonyy pyos
драма, комедия
1973, СССР
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