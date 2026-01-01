Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Надежда Жилинская Nadezhda Zhilinskaya
Киноафиша Персоны Надежда Жилинская

Надежда Жилинская

Nadezhda Zhilinskaya

Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Соленый пес 6.9
Соленый пес (1973)

Фильмография Надежда Жилинская

Соленый пес 6.9
Соленый пес Solyonyy pyos
драма, комедия 1973, СССР
Показать еще
Гадких лебедей из покрышек вырезать уже не модно: на даче из старых шин делаю реально полезные вещи
Стащил из косметички жены средство для волос и намазал на старые кроссовки: теперь они белее альпийских снегов
5 продуктов из «Светофора», которые у меня не залеживаются: попробовала из-за цены, а повторно покупаю уже из-за вкуса
Паламарчук и Микульчина — молодцы, и… это всё? Зрители посмотрели первые серии «Числа зверя» для НТВ и нашли главный минус
«Я чуть кресло не протёр»: 1,67 млрд долларов за десять дней не спасли нового «Человека-паука» от жёсткой критики
Громкая премьера на НТВ со звездой «Шефа» — и формула уже проверенная: в 90-х этот криминальный хит смотрела вся страна
«Пацаны» кончились, а банкет продолжается: Marvel готовит ответку с Брэдом Питтом — историю про «суперзлодеев» хранили на полке 35 лет
«Устюгов, я твой… тест»: отличите «Ментовские войны» от «Звездных войн» и попытайтесь не сойти с ума (6 вопросов со звездочкой)
Тяжело в учении — легко в тесте (но не всем): только знатоки классики СССР угадают 6 военных фильмов по кадру
Сериал Первого канала с Хабенским «разорвал» Netflix сразу после «Метода»: «Слишком много секса, но жуть, как интересно»
Устюгов крут не только в «Ментовских войнах»: этот детектив с ним так затягивает, что «через 10 минут кусок в горло не лезет»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше