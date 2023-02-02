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5.9
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Женщина завтрашнего дня
5.9
Женщина завтрашнего дня
, 1914
Zhenshchina zavtrashnego dnya
Российская империя / драма, короткометражный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
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5.9
В ролях
Вера Юренева
Anna Betskaya, the doctor
Иван Мозжухин
Nikolay, Anna's husband
Прасковья Максимова
Juzya's mother
Александр Вырубов
Витольд Полонский
Александр Вырубов
Grellier - Belgian writer
M. Morskaya
Juzya
Режиссер
Петр Чардынин
Сценарист
Александр Вознесенский
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Российская империя
Продолжительность
43 минуты
Год выпуска
1914
Премьера в мире
27 апреля 1914
Дата выхода
27 апреля 1914
Россия
Производство
Ханжонков
Другие названия
Zhenshchina zavtrashnego dnya, A holnap asszonya, Femmes de demain, Woman of Tomorrow, Женщина завтрашнего дня
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Рейтинг фильма
5.9
Оцените
10
голосов
6.1
IMDb
Обновлено 2 февраля 2023
Отзывы о фильме
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