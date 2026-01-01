Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
О персоне
Фильмография
Махди Пакдел
Mahdi Pakdel
Махди Пакдел
Махди Пакдел
Mahdi Pakdel
Дата рождения
1 июля 1980
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Исфахан, Иран
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.6
Мухаммад — посланник Всевышнего
(2015)
Фильмография Махди Пакдел
7.6
Мухаммад — посланник Всевышнего
Muhammad: The Messenger of God
биография, исторический, драма
2015, Иран
