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Андрей Симонов
Андрей Симонов
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Андрей Симонов
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Дата рождения
8 ноября 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Скорпион
Биография Андрея Симонова
Родился 8 ноября 1984 года.
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Фильмография Андрея Симонова
Болевой порог
триллер, приключения, боевик
2019, Россия
5.0
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Завершились съемки фильма «Болевой порог»
В Москве закончились съемочные работы над триллером Андрея Симонова «Болевой порог». Основная часть сцен была снята в Горном Алтае, тогда как в столице были проведены досъемки
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30 мая 2017 17:07
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