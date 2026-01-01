Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Cветла Цоцоркова
Svetla Tsotsorkova
Cветла Цоцоркова
Svetla Tsotsorkova
Дата рождения
6 июня 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Продюсер, Актриса, Режиссер
Популярные фильмы
6.7
Жажда
(2015)
6.1
Cinema Jazireh
(2025)
Фильмография Cветла Цоцоркова
Жанр
Все
Военный
Драма
Год
Все
2025
2015
Все
2
Фильмы
2
Продюсер
2
Сценарист
1
Режиссер
1
6.1
Cinema Jazireh
Cinema Jazireh
драма, военный
2025, Турция / Иран / Болгария / Румыния
6.7
Жажда
Jajda / Thirst
драма
2015, Болгария
