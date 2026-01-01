Оповещения от Киноафиши
Cветла Цоцоркова Svetla Tsotsorkova
Cветла Цоцоркова

Дата рождения
6 июня 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Продюсер, Актриса, Режиссер

Популярные фильмы

Жажда 6.7
Жажда (2015)
Cinema Jazireh 6.1
Cinema Jazireh (2025)

Фильмография Cветла Цоцоркова

Жанр
Год
Cinema Jazireh 6.1
Cinema Jazireh
драма, военный 2025, Турция / Иран / Болгария / Румыния
Жажда 6.7
Жажда
драма 2015, Болгария
