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Наталья Корынцка-Груз Natalia Koryncka-Gruz
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Наталья Корынцка-Груз

Natalia Koryncka-Gruz

Дата рождения
24 июля 1958
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Лев

Популярные фильмы

Симона 7.5
Симона (2022)
Варшава ночью 5.0
Варшава ночью (2015)

Фильмография Наталья Корынцка-Груз

Симона 7.5
Симона Simona
документальный 2022, Польша
Варшава ночью 5
Варшава ночью Warsaw by Night
мелодрама 2015, Польша
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