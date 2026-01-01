Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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О персоне
Наталья Корынцка-Груз
Natalia Koryncka-Gruz
Киноафиша
Персоны
Наталья Корынцка-Груз
Наталья Корынцка-Груз
Natalia Koryncka-Gruz
Дата рождения
24 июля 1958
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Лев
Популярные фильмы
7.5
Симона
(2022)
5.0
Варшава ночью
(2015)
Фильмография Наталья Корынцка-Груз
7.5
Симона
Simona
документальный
2022, Польша
5
Варшава ночью
Warsaw by Night
мелодрама
2015, Польша
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