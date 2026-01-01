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Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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О персоне
Наталья Погоничева
Natalja Pogonischewa
Киноафиша
Персоны
Наталья Погоничева
Наталья Погоничева
Natalja Pogonischewa
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
5.9
Теория запоя
(2003)
5.8
Отдамся в хорошие руки
(2009)
0.0
Ателье счастья
(2023)
Фильмография Наталья Погоничева
Ателье счастья
мелодрама
2023, Россия
Случайные встречи
мелодрама
2023, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.8
Отдамся в хорошие руки
Otdamsya v khoroshie ruki
приключения, семейный, комедия
2009, Россия
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5.9
Теория запоя
Teoriya zapoya
комедия
2003, Россия
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