Яне Магнуссон
Награды
Награды и номинации Яне Магнуссон
Jane Magnusson
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Яне Магнуссон
Каннский кинофестиваль 2018
Золотой глаз
Номинант
Сандэнс 2018
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2014
Балтийское море
Победитель
"Лунатики" Гран при
Номинант
