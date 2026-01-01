Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александр Чернов
Oleksandr Chernov
Александр Чернов
Александр Чернов
Oleksandr Chernov
Актерское амплуа
Романтический герой
Популярные фильмы
6.7
Заступники
(2020)
2.6
Не мое собачье дело
(2019)
0.0
Шаманка
(2024)
Фильмография Александр Чернов
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2024
2020
2019
Все
3
Фильмы
1
Сериалы
2
Режиссер
1
Сценарист
1
Актер
1
Шаманка
мелодрама
2024, Россия
6.7
Заступники
драма
2020, Россия
2.6
Не мое собачье дело
Reyting
комедия
2019, Россия
