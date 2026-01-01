Оповещения от Киноафиши
Александр Чернов Oleksandr Chernov
Киноафиша Персоны Александр Чернов

Александр Чернов

Oleksandr Chernov

Актерское амплуа
Романтический герой

Популярные фильмы

Заступники 6.7
Заступники (2020)
Не мое собачье дело 2.6
Не мое собачье дело (2019)
Шаманка 0.0
Шаманка (2024)

Фильмография Александр Чернов

Жанр
Год
Шаманка
Шаманка
мелодрама 2024, Россия
Заступники 6.7
Заступники
драма 2020, Россия
Не мое собачье дело 2.6
Не мое собачье дело Reyting
комедия 2019, Россия
