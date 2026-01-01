Menu
Kinoafisha Persons Oleksandr Chernov

Actor type
Romantic hero

Popular Films

Zastupniki 6.7
Zastupniki (2020)
Reyting 2.6
Reyting (2019)
Shamanka 0.0
Shamanka (2024)

Filmography

Genre
Year
Shamanka
Romantic 2024, Russia
Zastupniki 6.7
Zastupniki
Drama 2020, Russia
Reyting 2.6
Comedy 2019, Russia
