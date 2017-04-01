Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ёста Экман Gösta Ekman
Киноафиша Персоны Ёста Экман

Ёста Экман

Gösta Ekman

Дата рождения
28 июля 1939
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
1 апреля 2017
Место рождения
Энгельбрект, Швеция
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Актёр ужасов

Популярные фильмы

Приключения Пикассо 7.6
Приключения Пикассо (1978)
Лицом к лицу 7.6
Лицом к лицу (1976)
Чудесное путешествие Нильса Хольгерсона 6.6
Чудесное путешествие Нильса Хольгерсона (1962)

Фильмография Ёста Экман

Жанр
Год
Птицы 2: Путешествие на край света 6.5
Птицы 2: Путешествие на край света La Marche de l'empereur / The Emperor's Journey
семейный, документальный 2005, Франция
Приключения Пикассо 7.6
Приключения Пикассо The Adventures of Picasso
комедия 1978, Швеция
Лицом к лицу 7.6
Лицом к лицу Ansikte mot ansikte
драма, ужасы, мистика 1976, Швеция
Чудесное путешествие Нильса Хольгерсона 6.6
Чудесное путешествие Нильса Хольгерсона Nils Holgerssons underbara resa
фэнтези, анимация, семейный 1962, Швеция
В вайбе «Фишера», «Метода» и «Хрустального»: Netflix выпустил жёсткий тру-крайм про итальянского маньяка на 4 серии
Слухи подтвердились или нет? В Сети пишут, что HBO официально утвердил нового Волан-де-Морта — даже верить в это не хочется
Пока ждёте финал «Первого отдела», включите этот криминальный хит с Итаном Хоуком — сериал можно проглотить целиком за 1 вечер
«Не сомневаюсь в провале»: 2-й сезон «Трассы» заранее разочаровал фанатов — создатели резко меняют правила игры
«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно
Этот сериал с Колесниковым мог повторить успех «Слова пацана» — но что-то пошло не так: НТВ уже 3 года держит его на полке
Провожаем февраль тестом: вспомните 5/5 зимних фильмов СССР по первым кадрам (задача не для слабаков)
Даже «Первый отдел» так не смотрят: россияне выбрали самый популярный сериал 2026 года – уже 200 000 000 просмотров
На что идти в марте после «Сказки о царе Салтане»? Премьер много, но этому фильму охотнее пророчат 1 млрд рублей в кассе
«Ландыши» обогнали по популярности «Очень странные дела»: теперь «круче» них официально лишь один сериал
Активируем режим Шерлока: вспомните 5 фильмов СССР по неочевидным мелочам (тест для продвинутых)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше