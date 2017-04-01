Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Ёста Экман
Gösta Ekman
Киноафиша
Персоны
Ёста Экман
Ёста Экман
Gösta Ekman
Дата рождения
28 июля 1939
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
1 апреля 2017
Место рождения
Энгельбрект, Швеция
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.6
Приключения Пикассо
(1978)
7.6
Лицом к лицу
(1976)
6.6
Чудесное путешествие Нильса Хольгерсона
(1962)
Фильмография Ёста Экман
Жанр
Все
Анимация
Документальный
Драма
Комедия
Мистика
Семейный
Ужасы
Фэнтези
Год
Все
2005
1978
1976
1962
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
Сценарист
1
6.5
Птицы 2: Путешествие на край света
La Marche de l'empereur / The Emperor's Journey
семейный, документальный
2005, Франция
7.6
Приключения Пикассо
The Adventures of Picasso
комедия
1978, Швеция
7.6
Лицом к лицу
Ansikte mot ansikte
драма, ужасы, мистика
1976, Швеция
6.6
Чудесное путешествие Нильса Хольгерсона
Nils Holgerssons underbara resa
фэнтези, анимация, семейный
1962, Швеция
