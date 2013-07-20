Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александр Яновский
Solomon Yanovskiy
Александр Яновский
Александр Яновский
Solomon Yanovskiy
Дата рождения
13 мая 1935
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
20 июля 2013
Место рождения
Киев, Украина
Популярные фильмы
6.8
Егорка
(1984)
Фильмография Александр Яновский
Жанр
Все
Семейный
Год
Все
1984
Все
1
Фильмы
1
Режиссер
1
6.8
Егорка
Egorka
семейный
1984, СССР
