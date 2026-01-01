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Акош Барноцкий Ákos Barnóczky
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Акош Барноцкий

Ákos Barnóczky

Дата рождения
21 февраля 1968
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
http://www.wikidata.org/.well-known/genid/ca0f135730bfffa1b6c067d03723a84d

Популярные фильмы

Логин 4.7
Логин (2015)

Фильмография Акош Барноцкий

Жанр
Год
Логин 4.7
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триллер 2015, Венгрия
Смотреть трейлер Рецензия
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