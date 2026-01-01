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Фильмография
Акош Барноцкий
Ákos Barnóczky
Киноафиша
Персоны
Акош Барноцкий
Акош Барноцкий
Ákos Barnóczky
Дата рождения
21 февраля 1968
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
http://www.wikidata.org/.well-known/genid/ca0f135730bfffa1b6c067d03723a84d
Популярные фильмы
4.7
Логин
(2015)
Фильмография Акош Барноцкий
Жанр
Все
Триллер
Год
Все
2015
Все
1
Фильмы
1
Режиссер
1
Сценарист
1
4.7
Логин
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триллер
2015, Венгрия
Смотреть трейлер
Рецензия
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