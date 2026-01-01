Menu
Ákos Barnóczky
Date of Birth
21 February 1968
Age
58 years old
Zodiac sign
Pisces
Popular Films
4.7
Login
(2015)
Filmography
Genre
All
Thriller
Year
All
2015
All
1
Films
1
Director
1
Writer
1
4.7
Login
Login
Thriller
2015, Hungary
Watch trailer
