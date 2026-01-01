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Фильмография
Эрвин Сплетстесер
Erwin Splettstößer
Киноафиша
Персоны
Эрвин Сплетстесер
Эрвин Сплетстесер
Erwin Splettstößer
Дата рождения
1 января 1900
Возраст
31 год
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
1 января 1931
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.3
Люди в воскресенье
(1930)
Фильмография Эрвин Сплетстесер
7.3
Люди в воскресенье
Menschen am Sonntag
мелодрама, комедия, драма
1930, Германия
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