Массимо Триджиани
Massimo Triggiani
Массимо Триджиани
Массимо Триджиани
Massimo Triggiani
Место рождения
Бари, Италия
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.9
Дорога домой
(2011)
Фильмография Массимо Триджиани
Драма
2011
1
Фильмы
1
Актер
1
6.9
Дорога домой
La strada verso casa
драма
2011, Италия
