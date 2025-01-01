Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Лу Саймон
Lou Simon
Киноафиша
Персоны
Лу Саймон
Лу Саймон
Lou Simon
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Популярные фильмы
4.8
Агорафобия
(2015)
3.6
Пила. Наследие
(2024)
Билеты
Фильмография Лу Саймон
Жанр
Все
Детектив
Криминал
Триллер
Ужасы
Год
Все
2024
2015
Все
2
Фильмы
2
Режиссер
2
Продюсер
2
Сценарист
2
3.6
Пила. Наследие
9 Windows
криминал, ужасы, детектив
2024, США
Смотреть трейлер
Билеты
4.8
Агорафобия
Agoraphobia
триллер, ужасы
2015, США
Смотреть трейлер
В «Великолепном веке» опять все напутали: палач Кара Али никогда не видел Сулеймана, зато жестоко убил его потомка
«Зритель ощущает себя в самом центре катастрофы»: новый фильм с МакКонахи основан на реальных событиях
«Ловушка сработала»: чем дебютный сериал Добронравова «Никто не знает про Маньпупунёр» загипнотизировал зрителей
«Кто в ... не бывал, красоты не видал»: тест покажет, как хорошо вы помните цитаты из «Брат» и «Брат 2»
Тест для истинных фанатов «Бумажного дома»: смогли бы вы ограбить банк вместе с Берлином?
Имена зверей в «Короле Льве» имеют тайный смысл: сразу ясно, что Шрам не был любимцем родителей
Заставляли переписывать, запрещали и прославили на весь мир: кто пел песню из «Я шагаю по Москве»
Стала козлом отпущения: реальную Хюррем в Турции обвинили во всех грехах — и как здесь замешан сериал «Великолепный век»
На те же грабли: сбылись худшие опасения зрителей — вот кто сыграет короля Швеции в новой исторической драме Netflix (фото)
10+ спойлеров по «Мстители: Судный день» слили в Сеть: Алая Ведьма с мутантами, а Локи в центре истории
Управитесь за уик-энд, а отходить будете неделями: 5 топовых мини-сериалов Netflix за 2025 год — № 1 с рейтингом 8.4 напоминает «Доктора Хауса»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667