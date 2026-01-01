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Аксель фон Амбессер
Axel von Ambesser
Киноафиша
Персоны
Аксель фон Амбессер
Аксель фон Амбессер
Axel von Ambesser
Дата рождения
22 июня 1910
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
6 сентября 1988
Место рождения
Гамбург, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.2
Сердце королевы
(1940)
Фильмография Аксель фон Амбессер
Жанр
Все
Биография
Драма
Год
Все
1940
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.2
Сердце королевы
Das Herz der Königin
биография, драма
1940, Германия
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