Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Laïty Fall Laïty Fall
Киноафиша Персоны Laïty Fall

Laïty Fall

Laïty Fall

Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Пирога 6.8
Пирога (2012)

Фильмография Laïty Fall

Жанр
Год
Пирога 6.8
Пирога La pirogue
драма 2012, Франция / Сенегал / Германия
Уже пятый сезон зрители не понимают, почему сериал назвали именно «Первый отдел»: а ведь в этом был расчет авторов
В нулевые эта мелодия была на рингтонах у всех: зачем бруталы в «Спецназе» танцевали под «Боби Боба»
Блогер-экстремал попадает на фронт из временной петли: новинка «Спасти бессмертного» кажется фантастикой, но в основе — реальная история
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
Продолжение «Первого отдела 5» можно не ждать: после этого детектива на 7 сезонов забыл Брагина с Шибановым, как страшный сон
«Не коммунисты, а евреи»: режиссера самого скандального советского фильма о войне с позором выгнали из КПСС – его запрещали 20 лет
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше