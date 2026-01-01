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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Найм Клейман
Naum Kleiman
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Персоны
Найм Клейман
Найм Клейман
Naum Kleiman
Дата рождения
1 декабря 1937
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Кишинёв, Молдавия
Популярные фильмы
7.8
Кино — общественное дело
(2015)
7.7
Будь собой: Неизвестная история Алис Ги-Блаше
(2018)
0.0
Архитектор: История Алексея Германа и его фильмов
(2023)
Фильмография Найм Клейман
Архитектор: История Алексея Германа и его фильмов
Arkhitektor: Istoriya Alekseya Germana i ego filmov
документальный
2023, Россия
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ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
7.7
Будь собой: Неизвестная история Алис Ги-Блаше
Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché
биография, документальный, исторический
2018,
7.8
Кино — общественное дело
Cinema: A Public Affair
документальный
2015, Россия
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