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Naum Kleiman
Naum Kleiman
Kinoafisha
Persons
Naum Kleiman
Naum Kleiman
Naum Kleiman
Date of Birth
1 December 1937
Age
88 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Popular Films
7.8
Cinema: A Public Affair
(2015)
7.7
Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché
(2018)
0.0
Arkhitektor: Istoriya Alekseya Germana i ego filmov
(2023)
Filmography
Arkhitektor: Istoriya Alekseya Germana i ego filmov
Arkhitektor: Istoriya Alekseya Germana i ego filmov
Documentary
2023, Russia
Watch trailer
7.7
Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché
Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché
Biography, Documentary, History
2018,
7.8
Cinema: A Public Affair
Cinema: A Public Affair
Documentary
2015, Russia
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