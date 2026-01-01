Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Naum Kleiman Naum Kleiman
Kinoafisha Persons Naum Kleiman

Naum Kleiman

Naum Kleiman

Date of Birth
1 December 1937
Age
88 years old
Zodiac sign
Sagittarius

Popular Films

7.8
Cinema: A Public Affair (2015)
Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché 7.7
Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché (2018)
Arkhitektor: Istoriya Alekseya Germana i ego filmov 0.0
Arkhitektor: Istoriya Alekseya Germana i ego filmov (2023)

Filmography

Arkhitektor: Istoriya Alekseya Germana i ego filmov
Arkhitektor: Istoriya Alekseya Germana i ego filmov Arkhitektor: Istoriya Alekseya Germana i ego filmov
Documentary 2023, Russia
Watch trailer
Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché 7.7
Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché
Biography, Documentary, History 2018,
7.8
Cinema: A Public Affair Cinema: A Public Affair
Documentary 2015, Russia
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more