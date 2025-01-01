Спектакль «Что делать» в БДТ имени Г.А. Товстоногова

В Большом Dramatic Theatre имени Г.А. Товстоногова состоится спектакль Андрея Могучего, основанный на романе Н. Г. Чернышевского «Что делать». Здесь зрительный зал превратится в аудиторию для обсуждения таких высоких понятий, как свобода, любовь, честность и искренность в современном мире.

Формат спектакля

«Что делать» — это не просто спектакль, это своеобразный семинар-диспут. Партер театра разделен на амфитеатр, сцену оформляют в виде кафедры, а зрители становятся участниками обсуждений. Авторы спектакля стремятся ответить на вопрос о значении свободы, любви, честности и искренности в контексте XXI века и сравнить его с XIX веком.

Главная тема

Центральной фигурой спектакля является Вера Павловна — женщина, которая провозглашает манифест свободы: «Я хочу быть свободна, не хочу никому быть обязана ничем...». Этот текст становится основой её стремлений и отражает философские поиски героини.

Мнение режиссера

Андрей Могучий делится своими размышлениями о спектакле, подчеркивая, что мы живем в сложное время, когда будущее остается неопределённым. Он приводит слова Чернышевского, ставящего важный вопрос о свободе, над которым размышляют поколения. В современном контексте поиск ответов ведётся не только на уровне общества, но и внутри каждого из нас, что подчеркивает актуальность и глубину тем спектакля.

История проекта

Спектакль также стал основой для проекта «Что делать. Дискуссии после спектакля», который проходил с января по октябрь 2015 года. Дискуссии собирали зрителей, среди которых были известные журналисты, культурологи и политики. Гостями стали такие личности, как режиссер Александр Сокуров, издатель Ирина Прохорова и многие другие.

За год после премьеры состоялось 14 обсуждений, в которых приняло участие более 1000 зрителей. Это подчеркивает важность поднятых тем и их резонирование в современном обществе.