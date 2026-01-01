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Скоро в прокате «Надежда»
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Евгений Руман
Награды
Награды и номинации Евгений Руман
Evgeny Ruman
О персоне
Награды
Награды и номинации Евгений Руман
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2019
Лучший фильм
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Лучший режиссер
Номинант
Гран-при за лучший фильм
Номинант
Гран-при за лучший фильм
Номинант
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