Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Брайс Десснер
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Награды и номинации Брайс Десснер
Bryce Dessner
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Награды и номинации Брайс Десснер
Оскар 2026
Лучшая песня к фильму
Номинант
Золотой глобус 2026
Лучшая песня
Номинант
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