Мариса Роман

2 капли на ватный диск — и жуткие заломы на обуви исчезают: любимая пара снова выглядит как новая

С приходом сентября пачками скупаю на Ozon турецкий чай: стоит заварить покрепче — и кухня превращается в чайную Стамбула

Советские мясорубки стащил у друзей и родных: нашел 3 применения дома и на даче – выглядит дороже, чем декор с Pinterest

Проходите, Шура, проходите: только те, кто читал Ильфа и Петрова, справятся с тестом на знание «Золотого теленка»

Соболь располнел, Перепечко похудел на 40 кг, а Синицин лишился слуха: как 20 лет спустя выглядят и живут звезды «Кадетства»

Устали от мрачных детективов? Включайте этот мини-сериал от PREMIER – «добрый и позитивный, но вышибает слезу»

Доставайте удочки — наклевывается тест по советскому кино: вспомните 6 фильмов СССР по кадрам с рыбалкой

Не знаете, что посмотреть на выходных? Нашли новые фильмы и сериалы — смело можно начинать уже 5 сентября

Не дождался продолжения «Киберслава» и нашел в Польше 2 достойные замены — тоже славянская нечисть, только страшнее в разы

Самый необычный фильм по Агате Кристи — «это интригующие 1,5 часа проведенного у экрана времени»: все из-за щепотки мистики