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Скоро в прокате «Охота на императора»
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О персоне
Фильмография
Мариса Роман
Marisa Román
Киноафиша
Персоны
Мариса Роман
Мариса Роман
Marisa Román
Дата рождения
30 января 1982
Возраст
44 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Герой боевиков
Популярные фильмы
6.8
Ноль часов
(2010)
Фильмография Мариса Роман
6.8
Ноль часов
La hora cero
боевик
2010, Венесуэла
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