Солнцестояние - трейлер
Киноафиша Трейлеры Солнцестояние. Трейлер

Солнцестояние. Трейлер

Дата публикации: 18 ноября 2008
Солнцестояние – После того, как Меган при таинственных обстоятельствах теряет свою сестру-близняшку, она с друзьями отправляется в родительский дом у озера, чтобы немного отвлечься и понаблюдать за летним Солнцестоянием, традиционным местным явлением. Говорят, что во время Солнцестояния живым легче всего входить в контакт с умершими. Заинтригованная этой новостью, Меган надеется снова услышать голос сестры. Экспериментируя с местными заклинаниями, она вызывает дух совершенно другой девушки, в смерти которой, скорее всего, виновата ее сестра…
А и Э Кучерявенко 2 апреля 2015, 12:51
Остались довольны! Хороший фильм..(смотрели дома,на DVD).Развязка неожиданная и весь фильм держит в напряжении 😂
5.8 Солнцестояние
Солнцестояние драма, триллер, 2007, США
