Солнцестояние
– После того, как Меган при таинственных обстоятельствах теряет свою сестру-близняшку, она с друзьями отправляется в родительский дом у озера, чтобы немного отвлечься и понаблюдать за летним Солнцестоянием, традиционным местным явлением. Говорят, что во время Солнцестояния живым легче всего входить в контакт с умершими. Заинтригованная этой новостью, Меган надеется снова услышать голос сестры. Экспериментируя с местными заклинаниями, она вызывает дух совершенно другой девушки, в смерти которой, скорее всего, виновата ее сестра…
