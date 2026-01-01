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Фильмография
Шэйн Тейлор
Shane Taylor
Киноафиша
Персоны
Шэйн Тейлор
Шэйн Тейлор
Shane Taylor
Дата рождения
13 марта 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Дувр, Великобритания
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
8.6
Братья по оружию
(2001)
6.4
Стеклянный дом
(2013)
5.5
День Триффидов
(2009)
Фильмография Шэйн Тейлор
6.4
Стеклянный дом
Walking with the Enemy
боевик, мелодрама, исторический, драма, военный
2013, США
Смотреть трейлер
5.5
День Триффидов
ужасы, приключения, фантастика, мини-сериал
2009, Великобритания/Канада
8.6
Братья по оружию
драма, боевик, военный, мини-сериал
2001, США
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