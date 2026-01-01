Оповещения от Киноафиши
Марк Шмидт Mark Schmidt
Марк Шмидт

Марк Шмидт

Mark Schmidt

Карьера
Режиссер, Продюсер

Популярные фильмы

Стеклянный дом 6.4
Стеклянный дом (2013)
Комплекс шимпанзе 5.9
Комплекс шимпанзе (2014)

Фильмография Марк Шмидт

Жанр
Год
Комплекс шимпанзе 5.9
Комплекс шимпанзе Het Chimpansee Complex
документальный 2014, Нидерланды / Швейцария
Стеклянный дом 6.4
Стеклянный дом Walking with the Enemy
боевик, мелодрама, исторический, драма, военный 2013, США
Смотреть трейлер
