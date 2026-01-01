Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марк Шмидт
Mark Schmidt
Киноафиша
Персоны
Марк Шмидт
Марк Шмидт
Mark Schmidt
Карьера
Режиссер, Продюсер
Популярные фильмы
6.4
Стеклянный дом
(2013)
5.9
Комплекс шимпанзе
(2014)
Фильмография Марк Шмидт
Жанр
Все
Боевик
Военный
Документальный
Драма
Исторический
Мелодрама
Год
Все
2014
2013
Все
2
Фильмы
2
Режиссер
2
Продюсер
1
5.9
Комплекс шимпанзе
Het Chimpansee Complex
документальный
2014, Нидерланды / Швейцария
6.4
Стеклянный дом
Walking with the Enemy
боевик, мелодрама, исторический, драма, военный
2013, США
Смотреть трейлер
