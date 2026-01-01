Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Маттиас Виберг Mattias Wiberg
Киноафиша Персоны Маттиас Виберг

Маттиас Виберг

Mattias Wiberg

Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Мы - лучшие! 7.1
Мы - лучшие! (2013)

Фильмография Маттиас Виберг

Жанр
Год
Мы - лучшие! 7.1
Мы - лучшие! Vi är bäst!
драма, мюзикл 2013, Швеция
Смотреть трейлер
Эти 3 российских сериала выйдут под конец зимы 2026 года: один из них — новинка на НТВ
Прислушайтесь и все поймете: кто озвучивает Илью Муромца — оказалось, два актера, а не один
Следователь-красавец, а сюжет не хуже «Первого отдела»: новинка НТВ-2026 — уже жду с нетерпением
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше