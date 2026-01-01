Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мари Мачида
Marie Machida
Мари Мачида
Мари Мачида
Marie Machida
Дата рождения
16 июля 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рак
Рост
154 см
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой фэнтези, Драматический актёр
Популярные фильмы
6.4
Конец чудесного мира
(2015)
5.6
Это я, это я
(2013)
Фильмография Мари Мачида
6.4
Конец чудесного мира
Wandafuru warudo endo
комедия, фэнтези, мюзикл
2015, Япония
5.6
Это я, это я
Ore Ore
комедия, драма, триллер, фантастика
2013, Япония
Смотреть трейлер
