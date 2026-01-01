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Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь»
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Фильмография
Эри Фусэ
Eri Fuse
Киноафиша
Персоны
Эри Фусэ
Эри Фусэ
Eri Fuse
Дата рождения
22 сентября 1962
Возраст
63 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Рост
157 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.0
Неестественная смерть
(2018)
7.2
Точка кипения
(1990)
6.7
Сказка о самурайской кухне. История настоящей любви
(2013)
Фильмография Эри Фусэ
8
Неестественная смерть
драма, криминал, мини-сериал, дорама
2018, Япония
5.6
Это я, это я
Ore Ore
комедия, драма, триллер, фантастика
2013, Япония
Смотреть трейлер
6.7
Сказка о самурайской кухне. История настоящей любви
Bushi no kondate
драма, исторический
2013, Япония
4.8
Кошмарный детектив
Akumu tantei
мистика, триллер
2006, Япония
7.2
Точка кипения
3-4 x jûgatsu
криминал, комедия, триллер, боевик, драма
1990, Япония
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