«Избави нас от лукавого»: Рецензия Киноафиши

Для режиссера Скотта Дерриксона, снявшего «Экзорцизм Эмили Роуз» (один из лучших фильмов за всю историю киноизгнаний дьявола), «Избави нас от лукавого» – не просто гигантский шаг назад: это все равно как если бы одержимый герой вывернул себе шею, переломав собственные позвонки, да еще и крутанулся несколько раз вокруг своей переломанной оси (такое там тоже, кстати, есть). Сложно сказать, что тому виной: продюсерство Джерри Брукхаймера, общее идейное оскудение или еще какая-нибудь незадача (возможно, в Дерриксона, по случаю съемок очередного экзорцизма, просто вселился некий мимопроходящий злой дух), но зрелище в итоге получилось скорее комическое.

Во-первых, Скотт Дерриксон нашел-таки секретное оружие Саддама, которое, как выясняется из фильма, было не химическим, не ядерным и не биологическим, а… метафизическим. Собственно, это персидские пиктограммы с латинскими надписями: всякий, кто видит упомянутые художественные композиции, немедля превращается в зло. Тут «Избави нас от лукавого» повторяет сюжет блестящего фильма Керри Прайора «Мертвеход» – об иракском перерождении американского солдата; только если у Прайора, несмотря на всю мистику, по полной разворачивается социальная сатира, у Дерриксона инфицирование отечественного воинского контингента чужедальними бесами показуется и без иронии, и без всякого богословского смысла.

Во-вторых, в «Избави нас от лукавого» есть два явных фетиша, странных именно своим сочетанием: The Doors и коты. Даже экзорцизм совершается под The Doors, а не под симфонический хорал, хотя, и об этом нельзя не упомянуть, один из раундов изгнания нечистого представляет собою… колыбельную. А в туалете красуется цитата из Джима Моррисона: «Люди – странные» («People are strange»). Учитывая, что почти тут же Дерриксон предъявляет распятого на кресте кота с вспоротым брюхом, – да, люди и вправду странные, надпись в сортире не врет.

Кошачьи вообще оккупируют изрядную часть фильма. Эрик Бана в ночном зоопарке изображает перед двумя львами не то христианина, не то гладиатора. Коты красуются на крестах, шипят из-за дверей, и когда один из напарников изумленно вопрошает: «Господи, что это с ним?», второй авторитетно отвечает: «Это кот, вот что с ним!» И действительно, не поспоришь…

Вообще, в отличие от того же «Экзорцизма Эмили Роуз», в новом творении Дерриксона нет ни малейшей душевности (только набор психологических штампов), ни мало-мальски интересной теологической подоплеки. Все сделано технично, быстро и безжизненно. А те несколько фраз, которые претендуют на концептуальность, звучат довольно смехотворно. «В каждой религии, с тех пор как люди слезли с деревьев, есть обряд экзорцизма». Представление о человечестве, живущем на деревьях (как в известном анекдоте про студента Университета дружбы народов, чей папа упал с ветки и сломал хвост), представляет собою, надо полагать, кульминацию авторских научных изысканий. Подкрепленную уже строго обязательным тезисом о том, что все снято исключительно на основе совершенно реальных событий…

