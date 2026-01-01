Какими будут декабрь и январь узнаем 5 сентября: вечером все внимание на небо

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Ковры со стен вынес на улицу: рулон с Ozon за пару тысяч утеплил почти весь дом – и крики соседей больше не слышу

Этот sci-fi сериал – «лучшая альтернатива "Черному зеркалу"»: «Смотрела как ребенок – с распахнутыми глазами»

Жеглов бы ответил без раздумий: а вы знаете, почему «Место встречи изменить нельзя» дважды меняло название? (тест)

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