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Фильмография
Эми Шилз
Amy Shiels
Киноафиша
Персоны
Эми Шилз
Эми Шилз
Amy Shiels
Дата рождения
21 февраля 1991
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Дублин, Ирландия
Актерское амплуа
Путешественник
,
Герой боевиков
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
6.6
Клуб похитителей
(2002)
6.4
Молодой Александр Великий
(2010)
5.5
Цитадель
(2012)
Фильмография Эми Шилз
5.5
Цитадель
Citadel
ужасы, драма, триллер
2012, Ирландия / Великобритания
6.4
Молодой Александр Великий
Young Alexander the Great
приключения, мистика, боевик
2010, США / Великобритания / Греция / Египет
6.6
Клуб похитителей
The Abduction Club
боевик, приключения, комедия
2002, Франция / Германия / Ирландия
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