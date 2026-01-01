Оповещения от Киноафиши
Мари-Кастиль Менсьон-Шаар
Marie-Castille Mention-Schaar
Персоны
Персоны
Мари-Кастиль Менсьон-Шаар
Мари-Кастиль Менсьон-Шаар
Marie-Castille Mention-Schaar
Дата рождения
26 января 1963
Возраст
63 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Популярные фильмы
7.2
Дивертисмент
(2022)
7.0
Вау-вау
(2006)
7.0
Наследники
(2014)
7.3
Дивертисмент
Divertimento
биография, драма, музыка
2022, Франция
6.1
Медовая сигара
Cigare au miel
драма
2020, Франция / Алжир / Бельгия
7
Наследники
Les héritiers
драма
2014, Франция
6.2
Мой первый раз
Ma première fois
драма
2012, Франция
Смотреть трейлер
6
А вдруг это любовь?
Je crois que je l'aime
драма, комедия, мелодрама
2007, Франция
7
Вау-вау
Wah-Wah
драма
2006, Франция
6.6
Зим и Компания
Zim and Co.
комедия
2005, Франция
