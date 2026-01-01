Оповещения от Киноафиши
Меню
Мари-Кастиль Менсьон-Шаар Marie-Castille Mention-Schaar
Мари-Кастиль Менсьон-Шаар

Marie-Castille Mention-Schaar

Дата рождения
26 января 1963
Возраст
63 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер

Популярные фильмы

Фильмография Мари-Кастиль Менсьон-Шаар

Жанр
Год
Дивертисмент 7.3
Дивертисмент Divertimento
биография, драма, музыка 2022, Франция
Медовая сигара 6.1
Медовая сигара Cigare au miel
драма 2020, Франция / Алжир / Бельгия
Наследники 7
Наследники Les héritiers
драма 2014, Франция
Мой первый раз 6.2
Мой первый раз Ma première fois
драма 2012, Франция
Смотреть трейлер
А вдруг это любовь? 6
А вдруг это любовь? Je crois que je l'aime
драма, комедия, мелодрама 2007, Франция
Вау-вау 7
Вау-вау Wah-Wah
драма 2006, Франция
Зим и Компания 6.6
Зим и Компания Zim and Co.
комедия 2005, Франция
