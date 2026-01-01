Оповещения от Киноафиши
Марьют Маристо
Marjut Maristo
Марьют Маристо
Марьют Маристо
Marjut Maristo
Дата рождения
29 декабря 1985
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.6
Дом темных бабочек
(2008)
6.1
Тоска по дому
(2005)
5.8
С пивом по жизни
(2011)
Фильмография Марьют Маристо
Жанр
Все
Драма
Комедия
Год
Все
2011
2008
2005
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
5.8
С пивом по жизни
Pussikaljaelokuva
драма, комедия
2011, Финляндия
6.6
Дом темных бабочек
Tummien perhosten koti / The Home of Dark Butterflies
драма
2008, Финляндия
6.1
Тоска по дому
Koti-ikävä
драма
2005, Финляндия
В турдизи новый скандал: почему сериал «Ясемин» удаляют со всех платформ
Следователь-красавец, а сюжет не хуже «Первого отдела»: новинка НТВ-2026 — уже жду с нетерпением
История не хуже «Невского»: в 2026 НТВ покажет новый детектив «Точка невозврата» — подробности
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
