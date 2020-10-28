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Фильмография
Кэтлин Луонг
Kathleen Luong
Киноафиша
Персоны
Кэтлин Луонг
Кэтлин Луонг
Kathleen Luong
Дата рождения
7 января 1975
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
28 октября 2020
Место рождения
Хошимин, Южный Вьетнам
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.9
Полночный поцелуй
(2007)
6.1
Зеленый дракон
(2001)
Фильмография Кэтлин Луонг
6.9
Полночный поцелуй
In search of a midnight kiss
комедия, мелодрама
2007, США
Смотреть трейлер
6.1
Зеленый дракон
Green Dragon
драма
2001, США
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