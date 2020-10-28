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Кэтлин Луонг Kathleen Luong
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Кэтлин Луонг

Kathleen Luong

Дата рождения
7 января 1975
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
28 октября 2020
Место рождения
Хошимин, Южный Вьетнам
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтическая актриса, Драматический актёр

Популярные фильмы

Полночный поцелуй 6.9
Полночный поцелуй (2007)
Зеленый дракон 6.1
Зеленый дракон (2001)

Фильмография Кэтлин Луонг

Полночный поцелуй 6.9
Полночный поцелуй In search of a midnight kiss
комедия, мелодрама 2007, США
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Зеленый дракон 6.1
Зеленый дракон Green Dragon
драма 2001, США
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