Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Роуди Херрингтон
Награды
Награды и номинации Роуди Херрингтон
Rowdy Herrington
О персоне
Награды
Награды и номинации Роуди Херрингтон
Золотая малина 1990
Худший режиссер
Номинант
2-3 капли на ватный диск — и пятен на одежде как не бывало: удаляю с ткани кровь, траву и даже следы от маркера без дорогущей химчистки
До 439 тыс. рублей уже начислены на старые пенсионные счета: вот кому пора запрашивать выписку в СФР
Чем дешевая красная рыба из "Светофора" отличается от такой же в других магазинах
$100 000 000 бюджета и обещание выдать зрелище в духе «Марсианина» — но новый фильм Ридли Скотта все же провалился
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Колоссальный ляп «Нового дня» всплыл после премьеры: даже в старых «Человеках-пауках» до такого не доходило
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Рекорд летнего проката в России — 1 210 000 000 рублей за выходные: «Человек-паук» в тройке лидеров не значится вовсе
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