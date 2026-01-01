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Фильмография
Аглая Шишковиц
Aglaia Szyszkowitz
Киноафиша
Персоны
Аглая Шишковиц
Аглая Шишковиц
Aglaia Szyszkowitz
Дата рождения
11 января 1968
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Грац, Австрия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.3
Без ума от Парижа
(2002)
5.2
Самсу повезло
(2012)
5.2
Климт
(2006)
Фильмография Аглая Шишковиц
Жанр
Все
Биография
Драма
Комедия
Семейный
Год
Все
2012
2006
2002
Все
3
Фильмы
3
Актриса
3
5.2
Самсу повезло
Sams im Glück
семейный
2012, Германия
5.2
Климт
Klimt
биография
2006, Франция / Австрия / Германия / Великобритания
6.3
Без ума от Парижа
Verrückt nach Paris
драма, комедия
2002, Франция / Германия
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