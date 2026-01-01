Menu
Aglaia Szyszkowitz

Date of Birth
11 January 1968
Age
58 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress

Popular Films

Filmography

Genre
Year
Sams im Glück 5.2
Sams im Glück Sams im Glück
Family 2012, Germany
Klimt 5.2
Klimt Klimt
Biography 2006, France / Austria / Germany / Great Britain
Crazy About Paris 6.3
Crazy About Paris Verrückt nach Paris
Drama, Comedy 2002, France / Germany
