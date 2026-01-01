Aglaia Szyszkowitz

Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Date of Birth
11 January 1968
Age
58 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress
Popular Films
6.3
Crazy About Paris
(2002)
5.2
Sams im Glück
(2012)
5.2
Klimt
(2006)
Filmography
5.2
Sams im Glück
Sams im Glück
Family
2012, Germany
5.2
Klimt
Klimt
Biography
2006, France / Austria / Germany / Great Britain
6.3
Crazy About Paris
Verrückt nach Paris
Drama, Comedy
2002, France / Germany
