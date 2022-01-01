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Каролина Выдра
Каролина Выдра
Karolina Wydra
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Каролина Выдра
Karolina Wydra
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Дата рождения
3 марта 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Биография Каролины Выдры
Родилась 3 марта 1981 года. Ополе, Польша.
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Фильмография Каролины Выдры
Старые счёты
боевик, триллер, криминал, драма
2019, Канада
4.0
Инкарнация
триллер, ужасы
2016, США
7.0
Европа
фантастика, триллер
2013, США
6.0
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