Марчин Тироль Marcin Tyrol
Киноафиша Персоны Марчин Тироль

Марчин Тироль

Marcin Tyrol

Дата рождения
2 апреля 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Тарновске-Гуры, Польша
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Велосипед моего отца 6.5
Велосипед моего отца (2012)

Фильмография Марчин Тироль

Жанр
Год
Велосипед моего отца 6.5
Велосипед моего отца Mój rower
драма, комедия 2012, Польша
