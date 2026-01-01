Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
О персоне
Фильмография
Марчин Тироль
Marcin Tyrol
Киноафиша
Персоны
Марчин Тироль
Марчин Тироль
Marcin Tyrol
Дата рождения
2 апреля 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Тарновске-Гуры, Польша
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.5
Велосипед моего отца
(2012)
Фильмография Марчин Тироль
Жанр
Все
Драма
Комедия
Год
Все
2012
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.5
Велосипед моего отца
Mój rower
драма, комедия
2012, Польша
