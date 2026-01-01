Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Эстефания Де Лос Сантос Estefanía de los Santos
Киноафиша Персоны Эстефания Де Лос Сантос

Эстефания Де Лос Сантос

Estefanía de los Santos

Дата рождения
1 января 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Актёр ужасов

Популярные фильмы

Враги 7.7
Враги (2025)
Чума 7.1
Чума (2018)
Журнальный столик 6.8
Журнальный столик (2022)

Фильмография Эстефания Де Лос Сантос

Враги 7.7
Враги Enemigos
драма 2025, Испания / США
Журнальный столик 6.8
Журнальный столик La mesita del comedor
комедия, драма, ужасы 2022, Испания
Континенталь
Континенталь
драма, криминал, мелодрама 2018, Испания
Чума 7.1
Чума
драма, криминал, исторический 2018, Испания
Группа 7 5.7
Группа 7 Grupo 7
триллер, боевик, драма 2012, Испания
Смотреть трейлер
Показать еще
«После 60 гоните друзей в шею»: запомните жесткий совет Бехтеревой и продлите свою молодость
Сколько порошка нужно на одну стирку — запомните раз и навсегда
Деревянный забор и профлист – уже прошлый век: вот 3 варианта на замену – в разы удобнее и моднее
До нового «Марсианина» Ридли Скотт пытался снять свою «Дюну»: «Деду пора пить таблетки, это фиаско»
10 новых Sci-Fi фильмов 2022-2026 годов с высокими оценками на Rotten Tomatoes: «Дюна 2» и «Проект "Конец Света"» не №1
«Не учите меня жить…» — начало лёгкое: дальше советское кино устроит вам экзамен (тест)
Что мне снег, что мне зной... когда тест всегда со мной: угадаете 6 фильмов СССР по кадру с героями под зонтом?
Криминальных сериалов много, но эти 7 урвали оценку выше 8.1: если еще не смотрели, мы вам завидуем
10 приключенческих фильмов 2023-2026 годов с высокими баллами на IMDb: от «Безумного Макса» до «Одиссеи»
«Налетай, торопись, в этом тесте живопись!»: ИИ превратил советские фильмы в картины - угадаете 5 из 5?
Не хуже Netflix с HBO: все 4 серии новинки Okko с Васильевым проглотил за ночь — уже круче «Невского» и «Слова пацана»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше