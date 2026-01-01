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Эстефания Де Лос Сантос
Estefanía de los Santos
Киноафиша
Персоны
Эстефания Де Лос Сантос
Эстефания Де Лос Сантос
Estefanía de los Santos
Дата рождения
1 января 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.7
Враги
(2025)
7.1
Чума
(2018)
6.8
Журнальный столик
(2022)
Фильмография Эстефания Де Лос Сантос
7.7
Враги
Enemigos
драма
2025, Испания / США
6.8
Журнальный столик
La mesita del comedor
комедия, драма, ужасы
2022, Испания
Континенталь
драма, криминал, мелодрама
2018, Испания
7.1
Чума
драма, криминал, исторический
2018, Испания
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.7
Группа 7
Grupo 7
триллер, боевик, драма
2012, Испания
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