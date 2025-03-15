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Enemigos
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Страна
Испания / США
Продолжительность
1 час 43 минуты
Год выпуска
2025
Премьера в мире
15 марта 2025
Дата выхода
25 апреля 2025
Испания
Сборы в мире
$196 729
Производство
Atípica Films
Другие названия
Enemigos
Режиссер
David Valero
В ролях
Хьюго Вельцель
Эстефания Де Лос Сантос
Хосе Мануэль Пога
Christian Checa
Luna Pamiés
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.9
Оцените
14
голосов
7.3
IMDb
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