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О персоне
Ярон Зильберман
Yaron Zilberman
Киноафиша
Персоны
Ярон Зильберман
Ярон Зильберман
Yaron Zilberman
Дата рождения
2 октября 1966
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Хайфа, Израиль
Биография Ярона Зильбермана
Родился 2 октября 1966 года. Хайфа, Израиль.
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Популярные фильмы
7.4
Долина слез
(2020)
7.1
Подстрекательство
(2019)
6.8
Прощальный квартет
(2012)
Фильмография Ярона Зильбермана
7.4
Долина слез
драма, военный
2020, Израиль
7.1
Подстрекательство
Incitement
триллер
2019, Израиль
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.8
Прощальный квартет
A Late Quartet
драма
2012, США
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